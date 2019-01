Portugal: Arte e Patrimônio – uma viagem online pela cultura portuguesa

Prepare-se. Sabe qual vai ser a sua próxima viagem ‘online’? Às mais de 3 mil obras de arte e 80 exposiçoes que já podem ser vistas virtualmente – em 360 graus e com ampliaçao ao detalhe – no projeto “Portugal: Arte e Patrimônio”, que a partir dessa 3ª feira já estao disponíveis para todo o mundo. O projeto é uma parceria do Google Arts & Culture, com Direçao-Geral do Patrimônio Cultural. Esta é uma “extraordinária mais-valia para nossos museus e monumentos, fundamental para o nosso país”, declarou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, “e vai nos permitir a todos ver os detalhes e conhecer histórias que provavelmente nao conhecíamos”. Arquitetura, arte, pintura, teatro, música, documentos históricos, personagens da literatura sao algumas das temáticas do grande acervo disponibilizado por 22 instituiçoes do país. Embarque nessa viagem no tempo e tenha muitos encontros com o que existe de melhor na cultura portuguesa.

