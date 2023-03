FCB Brasil abre inscriçoes para programa de estágio focado em diversidade

A FCB Brasil anuncia o lançamento da 4ª ediçao de seu programa de estágio focado em diversidade, o FCB/Brains. O objetivo é atrair estudantes em início de carreira e criar oportunidades mais plurais e diversas de crescimento na agência e no mercado publicitário. Com o conceito “Vem com o que você tem”, a campanha deste ano valoriza a experiência de vida e a vontade de aprender dos candidatos, ironizando as vagas de estágio com pré-requisitos impossíveis para quem está começando. As vagas oferecidas buscam por profissionais que ajudem a compor uma agência mais plural em raça, gênero, orientaçao sexual, entre outras. Podem se inscrever no programa estudantes de mais de 20 cursos diferentes – o foco é em graduandos que estejam no 4º ou 5º semestre da faculdade. Mais informaçoes aqui.

