Lula em Lisboa para homenagens, acordos e encontros ao mais alto nível

Debaixo de chuva, ameaças de protesto da extrema direita e de criticas sobre os comentários que fez em relaçao à Ucrânia, Lula chegou essa manhã com sua comitiva em Lisboa. Foi recebido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Joao Gomes Cravinho, o mesmo que levou na sua última visita ao Brasil o convite do Presidente de República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para Lula estar presente no dia 25 de Abril, data nacional em que se comemora a famosa Revoluçao dos Cravos no país. A Cimeira Luso-Brasileira também vai fazer parte da agenda.

Hoje o dia foi aparentemente tranquilo na porta do Hotel Tivoli onde o Presidente está hospedado. Dia da imprensa local, brasileira e internacional pegar as suas credenciais e muitos jornalistas ficarem de plantao no hall do hotel de olho no que pode acontecer nessa visita tao necessária e importante. Diretos estao sendo feitos a todo o momento nos telejornais locais e espera-se que um clima de bem-vindo se espalhe pela cidade.

Amanhã, dia 22 de abril, a agenda vai ser longa – coroa de flores em homenagem à Luis de Camoes, encontro com o Presidente de Portugal no Palácio de Belém, com o Primeiro Ministro, António Costa, na Cimeira Luso-Brasileira no Centro Cultural de Belém, conferência de imprensa com os jornalistas e um jantar oficial oferecido pelo Presidente da República de Portugal ao Presidente da República Federativa do Brasil no Palácio da Ajuda. De palácio em palácio, os 2 países unidos por um passado comum, irao conversar e dialogar com suas respectivas comitivas em busca de melhores soluçoes democráticas, solidárias e republicanas. Depois da chuva sempre vem a bonança, dizem, e estamos atentos para testemunhar.

publicidade publicidade