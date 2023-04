XIII Cimeira Luso-Brasileira – 13 acordos bilaterais e a retomada de um futuro comum

Na visita de Lula à Portugal, a agenda está sendo corrida mas muito produtiva. A nova primavera de entendimentos entre os 2 países começou no sábado passado, quando o Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, abriu suas portas para as homenagens oferecidas pelo Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Presidente do Brasil, Lula da Silva. Na frente desse monumento, patrimônio da humanidade, os 2 governantes assistiram juntos pela 1ª vez a um desfile impecável das forças armadas portuguesas e passaram a tropa em revista, antes de seguirem para o Palácio da Presidência da República para conversas e declaraçoes à imprensa. Perto dali, nas margens do Tejo, a histórica Torre de Belém, símbolo maior da amizade entre esses 2 países, parecia saudar esse encontro que levou 6 anos para voltar a acontecer.

Dialogar para descobrir outros caminhos, trocar experiências, confrontar ideias e ideais, seguir em frente para novos desafios. O que mais poderá ser feito? Nesse mesmo dia, as respostas possíveis chegaram em forma de 13 acordos bilaterais assinados e apresentados na XIII Cimeira Luso-Brasileira, no Centro Cultural de Belém, onde o Presidente Lula da Silva e o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, reuniram-se primeiro a portas fechadas e, depois, em sessao plenária com alguns Ministros dos seus países. No final da tarde, em declaraçoes à imprensa, assinalaram a importância destes acordos. “Sao um virar de página“, disseram – tratados, memorandos de intençoes e medidas em áreas como saúde, educaçao, cultura, direitos humanos, pesquisa e energia para aproximar ainda mais esses 2 países gigantes na capacidade de dialogar.

Hoje é um dia especial para a cultura. Será finalmente entregue o Prêmio Camoes 2019 ao músico brasileiro e escritor Chico Buarque de Holanda, no Palácio de Queluz. Um dia para comemorar. Um dia para cantar bem alto o profético fado tropical “Ai esta terra ainda vai cumprir o seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal“.

Mosteiro Jeronimos | Foto: Marise Araujo

No Palácio da Presidência, Lula e o presidente de Portugal | Foto: Marise Araujo

Lula e o primeiro ministro Costa na Cimeira (cúpula) | Foto: Marise Araujo

Ministros Brasil e Portugal reunidos

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, ao lado do Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa | Foto: Ricardo Stuckert

Foto da capa: Lula e o primeiro ministro Antônio Costa | Ricardo Stuckert

