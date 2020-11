GAD’ lança livro ‘Design to Branding’ – 35 anos de história

A partir do dia 15 de novembro estará disponível na Livraria Cultura o livro “Design to Branding”, iniciativa que encerra uma sequência de açoes institucionais promovidas pelo GAD’ ao longo de 2020. Editado pela DBA, editora especializada em livros de arte, “Design to Branding” chega com a tiragem de 2 mil exemplares para alcançar um público amplo de apaixonados por design e marcas. Dirigido e apresentado por Luciano Deos, CEO e fundador do GAD’, o livro descreve a caminhada da empresa por ele criada em 1984 em Porto Alegre, e que, ao lados dos sócios Leonardo Araújo, Valpirio Monteiro e Antônio Raupp, se tornou referência no setor, com um currículo de mais de 1000 marcas e cases criados e mais de 300 prêmios nacionais e internacionais. O prefácio da obra é de Joao de Souza Leite, professor da UERJ e Phd em História e Teoria do Design, que discorre sobre as bases conceituais do design e do branding.

Luciano Deos, CEO e fundador do GAD’ | Foto: Rogério Miranda

