COVID-19 | Portugal em estado de emergência limita a “liberdade de circulaçao”

Portugal entrou essa semana em Estado de Emergência, com novas regras que procuram diminuir a circulaçao de pessoas nos 121 Concelhos do país com maior risco de contágio. O Governo decretou o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 5:00 nos dias de semana até o dia 23 de novembro. “A limitaçao da liberdade de circulaçao“, avisou o primeiro-ministro após o Conselho de Ministros realizado no último sábado, irá vigorar também nos 2 próximos finais de semana – de 14 e 15 de novembro e de 21 e 22 de novembro – com mudança de horário. Nos sábados e domingos só haverá liberdade de circulaçao durante as manhãs até as 13:00. As medidas estao sofrendo críticas por alguns comentaristas na mídia em geral e até por partidos políticos. O comércio local – restaurantes principalmente – está preocupado com a possível falta de clientes e já realizou algumas manifestaçoes. O uso de máscaras nas ruas e o distanciamento social nos transportes e nos contatos públicos continuam a ser obrigatórios.

Fonte: iOnline

publicidade publicidade