COVID-19 | Portugal aposta em novos controles para enfrentar os nºs da pandemia

Nao se fala de outra coisa aqui em Lisboa. Portugal registrou nesta última 6ª feira (23) mais 31 mortes por COVID-19 e 2.899 casos confirmados de infecçao com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direçao-Geral da Saúde. Dados assustadores que colocam o país de pouco mais de 10 milhoes de habitantes no mapa da 2ª vaga da pandemia e em alerta máximo com o que está a acontecer na “vizinha Espanha”, como os portugueses gostam de dizer, e em outros países da Europa.

A vacinaçao anual contra a gripe de inverno foi antecipada para prevenir e evitar os novos e sempre apavorantes números anuais. Desde o dia 19, os mais velhos, a partir dos 65 anos, têm prioridade neste calendário, mas o restante da populaçao também deverá ser vacinada nos Centros de Saúde locais, de graça, e em algumas farmácias e nas sedes das Juntas de Freguesia do país, a um custo mínimo.

Outras e necessárias precauçoes estao sendo tomadas para evitar o deslocamento de pessoas no final do mês, dia de finados, e início do próximo. A partir do dia 30 até o dia 03 de novembro, ninguém poderá sair do Conselho (regiao administrativa) onde reside. Só terá passe livre quem estiver a trabalho ou apresentar um motivo de força maior que possa convencer a fiscalizaçao. O “Fique em Casa” mais uma vez ganhou força (no feriado da Páscoa também foi utilizada essa medida) e é para ser levado a sério.

A situaçao é tao séria que o Parlamento português aprovou hoje, em votaçao final global, um projeto que impoe o uso obrigatório de máscara nas ruas e espaços públicos – multas entre 100 e 500 euros para os que nao cumprirem as determinaçoes. Em tempo: desde o início da pandemia de COVID-19, Portugal acumula 112.440 casos confirmados e 2.276 óbitos. As autoridades de saúde têm 57.455 pessoas em vigilância, mais 1.646 do que na 5ª feira.

publicidade publicidade