Agora mesmo – Cristiano Ronaldo foi “apanhado” pela COVID-19

O capitao da seleçao portuguesa, Cristiano Ronaldo, testou positivo ao novo coronavírus. O jogador está assintomático e em isolamento profilático, distante dos companheiros. Toda a equipe foi novamente testada e nao está contaminada, apesar da proximidade no estádio e nos recentes jogos da Liga das Naçoes. No domingo passado o jogo foi contra a França e amanhã jogam contra a Suécia aqui em Lisboa. O jogo irá acontecer, dizem. A mídia especializada fala no uso de máscaras mas nada ainda está decidido. “Em tempos de pandemia, o futebol está muito descontraído. Falta cuidado“, avisa um dos comentaristas de plantao.

