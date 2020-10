Cartoon Network e ONU Brasil divulgam tirinhas contra a desinformaçao

Com o compromisso de combater a desinformaçao na pandemia por meio do projeto ‘Verificado’, a ONU Brasil, em colaboraçao com o Cartoon Network, está divulgando tirinhas inéditas nas redes sociais. Em situaçoes desastrosas e ao mesmo tempo engraçadas, personagens de Zuzubalândia e Gui & Estopa, da Mariana Caltabiano Criaçoes, e Irmao do Jorel, coproduzido pelo Copa Studio, descobrem que nem tudo o que está na internet e nas redes sociais é verdade – veja um exemplo logo abaixo. As tirinhas informativas estao sendo publicadas nas redes sociais da ONU Brasil, do Cartoon Network e nas páginas oficiais dos respectivos desenhos. O projeto, coordenado no Brasil pelo Centro de Informaçao das Naçoes Unidas no Rio de Janeiro (UNIC Rio) em nome das Naçoes Unidas, conta com a colaboraçao da Purpose, organizaçao de mobilizaçao social, e com o apoio de articulaçao do NEXUS, movimento global que facilita espaços de encontro entre as novas geraçoes de filantropos, empreendedores sociais e investidores de impacto.

