Respostas de Paulo Coelho pegam fogo e viram notícia em Portugal

Rindo para nao chorar, a notícia chegou (Lusa) sobre o vídeo que circula nas redes sociais de um dos livros do escritor Paulo Coelho, e membro da Academia Brasileira de Letras, que foi rasgado e queimado na fogueira por um casal como num ritual de ódio. Ao comentar esse ato tresloucado e violento, o autor respondeu com uma frase de “bom humor” na sua conta do Twitter – “Primeiro compraram, depois queimaram“.

Outros vídeos com pessoas queimando livros do autor brasileiro estao sendo viralizados entre os seguidores do atual presidente do Brasil, líder da extrema direita do país. “Comunista, socialista, antipatriota, vai pra Cuba, vai pra Venezuela” sao algumas das expressoes do dicionário de impropérios dirigidos ao escritor de “O Alquimista” – mais de 150 milhoes de exemplares vendidos em 70 países – e divulgadas nas mídias sociais.

Em resposta, em uma outra mensagem no Twitter, Paulo Coelho mandou mais um recado – “A queima de livros se refere à destruiçao ritual pelo fogo e geralmente vem da oposiçao cultural, religiosa ou política aos materiais em questao. A queima de livros pelo regime nazista em 10 de maio de 1933 é o mais famoso da história“.

A fogueira da ignorância e da desinformaçao continua acesa no Brasil. Até quando?

