Em breve, Twitter vai chamar sua atençao se vc quiser retuitar um artigo que nao leu

“Chamadas nao contam a história na íntegra”. É com essa mensagem que o Twitter vai “brindar” os usuários que estiverem prestes a retuitar um artigo sem ter lido seu conteúdo. Uma prática, aliás, muito comum – e questionável na mesma medida. O Twitter começou a testar esse recurso em junho, com resultados animadores – depois de receber o aviso, os usuários abriram os artigos com 40% mais frequência, houve um aumento de 33% nos usuários que abriram os artigos antes de retuitar e algumas pessoas optaram por nao retuitar mais o conteúdo. Em tempos em que as fake news inundam os feeds, a novidade nao pode ser classificada de outra forma senao como uma boa notícia. Leia mais no The Next Web.

📰 More reading – people open articles 40% more often after seeing the prompt

📰 More informed Tweeting – people opening articles before RTing increased by 33%

📰 Some people didn’t end up RTing after opening the article – which is fine! Some Tweets are

best left in drafts 😏

— Twitter Comms (@TwitterComms) September 24, 2020