COVID-19 | Escolas em Portugal abrem as portas para o novo normal

Terminou nessa 5ª feira, 17, a data limite para a abertura de todas as escolas, públicas e privadas, fechadas desde o dia 16 de março. De norte a sul de Portugal, as regras de segurança vao fazer parte da 1ª liçao que todos terao que decorar para enfrentar a pandemia nesse ano letivo 2020/2021 (na Europa o início é sempre no mês de setembro). “Um dia histórico que você vai se lembrar e guardar para sempre”, ouvi de uma mãe tentando animar a filha na porta da Conde de Oeiras, escola pública perto de casa. “Tudo depende do comportamento de cada um de nós”, avisou para a adolescente com máscara e mochila colorida, antes dela entrar pelo portao junto com os mais de 1,2 milhoes de alunos do 1º ao 12º anos que estao de regresso às mais de 5.300 escolas públicas e cerca de 1.000 particulares de todo o país.

Para tentar minimizar os impactos da COVID-19, um conjunto de regras foi definido pelo Ministério da Educaçao e pela Direçao Geral de Saúde. O uso de máscaras é agora obrigatório para todos os funcionários, assim como para os alunos a partir do 2º ciclo. O distanciamento físico, sempre que possível, será de pelo menos 1 metro e as escolas têm circuitos de circulaçao. Outra recomendaçao é a higienizaçao frequente dos espaços. Ainda há alguns problemas como a falta de mais funcionários e professores (alguns fazem parte dos grupos de risco), mas espera-se que sejam solucionados para breve.

A televisao também terá um papel importante com o regresso na RTP Memória (canal público) do #EstudoEmCasa, programa de sucesso transmitido durante a quarentena que agora volta com revisoes e novas aulas em outubro para consolidaçao da aprendizagem.

O ensino à distância deverá ser sempre a última opçao. Aos milhares de alunos sem acesso às aulas por falta de equipamentos ou de rede, o ministro da Educaçao, Tiago Brandao Rodrigues, garantiu que até ao final do 1º período chegarao 100 mil computadores às escolas.

Nas salas, os alunos vao estar agrupados em ‘bolhas’ e caberá aos serviços de saúde decidir o que fazer se surgirem casos positivos da COVID-19. A opçao deverá passar por enviar para casa apenas o grupo que esteve em contato com o doente.



Com tantas regras aparentemente seguras, novos computadores e responsáveis atentos, vale também lembrar da resposta que ouvi de um aluno logo cedo no telejornal. “Contente em voltar para a escola?” perguntou o repórter. “Sim, muito contente, mas também com muito medo”, respondeu, sem saber muito bem explicar o porquê. Naquele instante, por alguns segundos apenas, o menino de 8 anos deixou registrado o novo sentimento do mundo.

