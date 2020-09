Corrida à Presidência já começou em Portugal – eleiçoes no início de 2021

“Serei candidata.” Foi com essas palavras que Ana Gomes – jurista, diplomata, militante socialista, ex-eurodeputada portuguesa no Parlamento Europeu e comentarista da SIC Notícias – anunciou essa semana a sua entrada na corrida presidencial, com eleiçoes a serem marcadas logo no início de 2021. No domingo passado, na sua intervençao na TV, em conversa com a sua interlocutora, deixou escapar um ‘spoiler’ ao dizer que ainda estava a ponderar a sua decisao de se candidatar à Presidência da República. A notícia final da sua decisao chegou rápida na 2ª feira, via Twitter, no jornal ‘Público’, em um texto informativo, discreto e com um aviso de que a candidatura será apresentada hoje, 5ª feira, às 16:00, na Casa da Imprensa em Lisboa. Local, ao que parece, escolhido com a precisao de uma campanha política já em curso para ser palco da sua apresentaçao oficial. Ainda sem o apoio formal do PS – partido do atual governo, alguns políticos e figuras históricas do partido socialista já começaram a declarar seus apoios a favor da candidatura.

Na 3ª feira, Ana Gomes estava nas 1as páginas dos jornais e antes mesmo de mostrar a que veio já recebeu recados da direita à esquerda e até mesmo do 1º deputado eleito da extrema direita nas últimas eleiçoes, André Ventura, também candidato à Presidência que garante demitir-se da eleiçao caso tenha menos votos (!). O “já ganhou” que se ouve falar nas ruas, nos comentários da mídia e até nas opinioes de alguns políticos em exercício dirigido a possível candidatura do atual presidente da República, Marcelo Rabelo de Sousa, a um seu novo período na presidência por mais 5 anos, ao que parece ganhou para essa corrida uma candidata de peso. Ana Gomes, em apenas 2 dias e antes mesmo de formalizar a sua candidatura e mostrar a que veio, deu um ligeiro abanao naqueles que acham que o bom é deixar tudo como está.

A democracia tem sempre pressa e está sempre pronta a nos surpreender.

