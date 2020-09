Netflix anuncia 1º drama ficcional sobre Ayrton Senna

A Netflix anunciou hoje a produçao do 1º drama ficcional sobre Ayrton Senna da Silva (1960-1994). O projeto dará aos fãs a chance de cruzar a linha de chegada nao com Senna, mas com Beco ou Becao, apelidos carinhosos do piloto entre amigos e familiares. “Mais do que relembrar momentos marcantes de sua carreira, a minissérie é um convite a desbravar a personalidade e as relaçoes familiares do tricampeao de Fórmula 1“, diz a Netflix. Retrato do homem por trás do herói nacional, a obra é uma produçao da Gullane com participaçao ativa da família do piloto. Locaçoes internacionais se somarao a sets de filmagem intimistas, a exemplo da casa em que Senna cresceu, na Grande Sao Paulo, e à qual os familiares concederam acesso inédito. A minissérie será gravada em inglês e português, terá 8 episódios, e está prevista para ser lançada em 2022.

