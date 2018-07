Getty Images é anunciada como a parceira oficial de fotografia do Twitter

A Getty Images e o Twitter acabam de anunciar uma nova parceria de conteúdo. Pelo acordo, a rede social terá a Getty Images como seu principal provedor de conteúdo para fins editoriais e comerciais. O acerto foi iniciado com uma ativaçao da Copa do Mundo da FIFA no Twitter Beach, no Festival Cannes Lions, com a plataforma preenchendo seus feeds com imagens premium do evento esportivo produzidas pela Getty. Agência fotográfica autorizada da Copa do Mundo, a Getty Images contou com mais de 50 fotógrafos cobrindo o torneio e gerou aproximadamente 1,5 milhao de fotos em toda a competiçao.

