Globo adota controle inovador no combate ao mosquito da dengue nos Estúdios Globo

A Globo implantou uma tecnologia inovadora nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para preservar a saúde dos seus colaboradores ao reduzir a proliferaçao da fêmea do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissao da dengue e de outras doenças perigosas, como zika, chikungunya e febre amarela. A soluçao, chamada de Aedes do Bem™, foi desenvolvida pela empresa de biotecnologia britânica Oxitec, e envolve a liberaçao de mosquitos machos autolimitantes, que nao picam e nao transmitem doenças, e, ao se reproduzirem com fêmeas presentes no ambiente, geram apenas mosquitos machos, diminuindo a populaçao de fêmeas transmissoras de doenças na área tratada. A açao começou a ser implantada no início de novembro de 2022, com potencial de proteger uma área de aproximadamente 200.000 m2 ao redor dos Estúdios Globo.

