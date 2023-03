Ruy Castro na ABL – o meu abraço transatlântico

“O escritor Ruy Castro toma posse na Academia Brasileira de Letras“, avisam logo cedo na TV. Olho para a janela e o dia ainda está se espreguiçando debaixo de um sol tímido de inverno em Lisboa. O mesmo astro rei que está sempre presente no meu Rio de Janeiro e na capa do livro “Carnaval no Fogo – Crônica de uma cidade excitante demais” – do amigo, escritor e jornalista Ruy Castro. Como uma das personagens homenageadas nesse livro, mando o meu abraço transatlântico e que a sua merecida obra literária fique para sempre iluminada com “fogos de artifício e a cidade tocando Cidade Maravilhosa“.

Ruy Castro é escritor e jornalista.

