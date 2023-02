Publicitário brasileiro lança livro em Portugal

José Guilherme Vereza, o Zé Vereza para os amigos, apresentou ao mercado português o seu 5º livro – ‘A Noite da Besta‘. “Vale a pergunta: reside o cronista ou o contista? Ao esbarrar com um de seus personagens na rua, talvez seja crônica. Encontrado em um canto do pensamento, arrisque dizer: é um conto. Prepare-se para ser jogado no tempo e nos cenários sem piedade”, alerta o ótimo texto de apresentaçao do livro. O leitor decidirá e com certeza irá receber com votos de boas vindas esse escritor, ilustre morador de Lisboa desde 2022, que veio com a família para viver e escrever. Operário das ideias e das letras, lançou no icônico espaço lisboeta, Voz do Operário, o seu 3º livro de contos. Com certeza outros virao.

