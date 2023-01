‘Guerra’ é a Palavra do Ano 2022 em Portugal

Chegou por e-mail o resultado do concurso Palavra do Ano em Portugal, uma iniciativa da Porto Editora. Guerra – “A invasao da Ucrânia pela Rússia deu início ao maior conflito militar da Europa desde a Segunda Guerra Mundial“, informam. De acordo com o regulamento do concurso, durante o mês de novembro foram recolhidas 10 palavras com as propostas enviadas pelo público. Durante todo o mês de dezembro as palavras estiveram online para votaçao. A palavra guerra foi a eleita. Será um aviso, um sinal, um pedido, um desejo coletivo de paz para 2023? A aguardar…

Outras palavras: palavradoano.pt/

publicidade publicidade