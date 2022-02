Globo diz que participantes do #BBB22 “seguem protocolo e testam negativo para Covid”

Em nota enviada à imprensa na noite desta 5ª feira, dia 03, a Globo informa que, “por precauçao, os participantes do BBB foram testados e apresentaram resultados negativos para presença de Covid-19.” A emissora diz ainda que “os brothers sao acompanhados constantemente pela equipe médica do programa e testados para detecçao de Covid-19 sempre que necessário. Importante também relembrar que todos os participantes do ‘BBB 22’ tomaram as respectivas doses da vacina – item obrigatório para a participaçao no reality. E que durante o pré-confinamento fizeram sucessivos testes e só entraram na casa após o resultado negativo à presença do Coronavírus. E, ainda como parte do protocolo, todos os profissionais da equipe, que têm acesso nao só à casa como também aos locais de trabalho do programa, sao testados constantemente e utilizam sempre equipamentos de segurança. Além disso, uma higienizaçao rigorosa é feita em todos os produtos que entram na casa, como alimentos, itens de uso pessoal e materiais usados em festas e provas, que passam por assepsia extra ao final de cada montagem.”

A nota vem depois da suspeita, levantada por espectadores, de que o participante Vyni, que já apresenta tosse há vários dias, estaria infectado – e também da crítica de que a Globo nao estaria sendo transparente sobre o assunto.

