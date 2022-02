Noite eleitoral em Portugal – PS conquista maioria absoluta

Depois de um domingo de todas as decisoes, hoje Lisboa acordou dando bom dia. O último mês nao foi fácil para ninguém. Além das notícias diárias sobre a pandemia, o governo entrou em gestao e uma campanha eleitoral tomou conta do país para a escolha do primeiro-ministro e 230 deputados na Assembleia da República.

Foi com um certo alívio que boa parte dos eleitores portugueses compareceu às urnas ontem, depositou o seu voto e foi para casa acompanhar os resultados da “noite eleitoral”, um clássico das TVs em Portugal. A democracia presente no seu melhor, onde nao faltam convidados, comentaristas e jornalistas de plantao prontos a fazerem previsoes, descrevendo cenários possíveis, sempre de acordo com as “últimas pesquisas”, como gostam de dizer.

Enquanto os votos sao apurados, diretos com imagens e rápidas entrevistas interrompem a programaçao com a chegada dos candidatos nas salas e hotéis onde vao acompanhar a última pesquisa de ‘boca de urna’ no início da noite. Nos espaços reservados, a plateia de apoiantes com bandeiras dos respectivos partidos aguardam pelos resultados.

Dessa vez nao foi diferente. A hora mágica chegou às 20:00 e, para surpresa de muitos, contrariando as pesquisas divulgadas na 6ª feira – empate técnico entre o PS e o PSD -, no domingo, o PS (Partido Socialista) foi o partido mais votado e conseguiu uma vitória histórica nas legislativas, alcançando a maioria absoluta e uma vantagem superior a 13 pontos sobre o PSD.

O primeiro-ministro, António Costa, com 41,7% dos votos e 117 deputados no parlamento, depois de 6 anos de governo, alcança a sua 1ª maioria absoluta e a 2ª maioria absoluta da história do Partido Socialista, deixando de depender dos antigos parceiros da “geringonça” ou de outros partidos para aprovar Orçamentos do Estado ou outras leis na Assembleia da República. “Uma maioria absoluta nao é um poder absoluto (…) é poder governar para todas e todos os portugueses”, disse na sua rápida intervençao para seus apoiantes após a vitória.

Em 40 anos de democracia em Portugal, uma frase retirada da música Grândola, vila Morena, de Zeca Afonso, ainda faz sentido. E como…

“O povo é quem mais ordena”

Gráfico com as siglas dos partidos e números de deputados (comparaçao entre 2019 e 2022)

Capas do Público – números da pesquisa: a de 6ª feira, dia 28, e abaixo a de hoje, dia 31 de janeiro

