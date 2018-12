Google Assistente será mais gentil com quem disser “por favor” e “obrigado”

Quem nao gosta de ser bem tratado? Ao que tudo indica, até mesmo os dispositivos equipados com inteligência artificial. A partir de agora, o Google Assistant – o assistente virtual do Google – responderá mais gentilmente a quem se der ao trabalho de falar as palavras mágicas “por favor” e “obrigado”. Se, por exemplo, vc disser “Ok, Google, por favor defina um alarme para daqui a 10 minutos”, o assistente responderá “Obrigado por pedir tao gentilmente! 10 minutos, contando a partir de agora.” O TechCrunch garante que o software nao tratará mal quem optar por uma abordagem mais direta, apenas retribuirá a gentileza a quem for gentil. ;-)

