Trump ganhou estátua no sul do Brasil – afundada na água

Com a saída dos EUA do acordo contra a reduçao das emissoes de CO2, surgiu uma ideia para chamar a atençao da populaçao alguns dias antes da COP24, a Conferência das Naçoes Unidas sobre o clima. Uma estátua de Donald Trump foi instalada em uma praia do sul do Brasil – ou melhor, afundada, e assim permanecerá até que o acordo seja assinado novamente. Somente entao ela será colocada em um lugar seguro. A ideia é seguir colocando na água estátuas de outros presidentes que nao fazem parte, ou eventualmente deixarao de fazer parte, dos acordos climáticos.

