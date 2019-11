Greta Thunberg – depois do catamarã até Lisboa, um carro elétrico até a COP25 em Madri

A jovem ativista sueca Greta Thunberg, que sozinha inspirou um movimento global contra as alteraçoes climáticas, depois da sua viagem aos EUA e Canadá onde foi recebida nas Naçoes Unidas e participou de conferências nesses 2 países, está a caminho da Europa em um veleiro para participar da COP25 – a 25ª Conferência das Partes (COP25) da Convençao Quadro das Naçoes Unidas sobre Alteraçoes Climáticas, que devido à tensao política no Chile foi transferida para a capital espanhola, Madri.

Antes de chegar a Madri, Greta Thunberg deverá passar por Lisboa onde está convidada para participar de uma sessao na Assembleia da República promovida pela comissao parlamentar do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, a ser realizada entre o final deste mês e início de dezembro.

Nessa sua 2ª travessia do Atlântico, agora no catamarã de um casal australiano que disponibilizou o transporte para que ela chegasse a tempo da conferência em Madri, que decorre entre 02 e 13 de dezembro, Greta, sempre atenta e prevenida às alteraçoes climáticas, já avisou via redes sociais que o veleiro foi forçado a uma reduçao de velocidade devido às condiçoes meteorológicas adversas que encontraram no oceano.

Mas, por enquanto, a sua presença continua confirmada e de acordo com a agência espanhola de notícias EFE, o departamento regional para a Transiçao Ecológica e de Sustentabilidade da regiao espanhola da Estremadura respondeu oferecendo um carro elétrico, proveniente de uma colaboraçao de privados, para que a jovem ambientalista faça o resto da viagem e chegue a tempo da COP25 em Madri. No caminho, ela poderá observar “os pastos extremenhos – o maior expoente do ecossistema da luta contra as alteraçoes climáticas”, avisam fontes do departamento regional. É o caso de se dizer que, além da máxima ‘nao existem almoços grátis’, também ‘nao existem viagens grátis’. Com Lusa.

