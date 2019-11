SBT divulga nota de pesar por falecimento de Gugu Liberato

Acaba de chegar na redaçao do Blue Bus:

A emissora divulgou ainda um resumo da trajetória de Gugu na TV, conforme segue:

O paulistano Antônio Augusto de Moraes Liberato nasceu em 1959 no bairro da Lapa, zona oeste da capital de Sao Paulo. Filho de portugueses, aos 13 anos, fã de Silvio Santos, Gugu entrega uma carta para seu ídolo durante uma participaçao no programa Sinos de Belém, na TV Tupi, e consegue a chance de trabalhar na produçao do Programa Silvio Santos tendo feito parte das equipes dos programas Sinos de Belém (73-74), Só Compra Quem Tem (69-76), Cidade Contra Cidade (68-70 e 77-81), e dos informativos Semana do Presidente (81-96) e Telex (81-84). Desenvolto e talentoso, Gugu tornou-se correspondente internacional e repórter de diversos programas e telejornais ainda na TVS Rio, canal 11 da capital carioca, tendo participado também do programa Horóscopo com Zora Yonara e do Jornal da Manhã.

Em 1981, após 2 anos estudando odontologia, Gugu volta ao SBT para participar do júri do Programa Raul Gil e apresenta seu 1º programa: Sessao Premiada, distribuindo prêmios ao telespectador nas sessoes de filmes e séries do SBT. No mesmo ano, participa do humorístico Alegria, narrando câmeras escondidas e comandando reportagens divertidas. Em novembro de 1982, Gugu comanda seu 1º grande sucesso na TV: Viva a Noite. Exibido inicialmente às 3as, foi aos sábados que o programa marcou a década, com musicais, competiçoes, concursos, e os quadros Sonho Maluco, Rambo Brasileiro, Eles e Elas, além do Baile dos Passarinhos, no encerramento.

Em 83 ingressava no curso de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero. Passa a comandar programas aos domingos em 1988, tendo no mesmo ano estreado Cidade Contra Cidade, Passa ou Repassa e TV Animal. Nos anos seguintes, esteve à frente de Corrida Maluca, Adivinhe se Puder, Super Paradao, Sabadao Sertanejo, Big Domingo, Programa de Vídeos, Naçoes Unidas, Play Game, Domingugu, Paradao, Disco de Ouro, mas foi em janeiro de 1993 que o apresentador estreou seu grande sucesso: Domingo Legal, estando à frente do programa por 16 anos, lançando quadros que marcaram a TV como Táxi do Gugu, Sentindo na Pele, Essa Nota Vale uma Nota, Duetos, Banheira do Gugu, Helicóptero do Gugu, tendo liderado a audiência da programaçao dominical por diversas vezes durante os anos em que esteve no ar. Em 2009 Gugu vai para a Record TV onde permaneceu por 10 anos.”