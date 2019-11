Havaianas dá desconto proporcional ao tamanho do salto dos clientes

As lojas Havaianas de todo o Brasil contaram com uma açao inusitada na semana passada – os clientes que passaram de salto alto pelas lojas, seja calçando-os ou apresentando-os em maos, receberam desconto proporcional ao tamanho do salto na compra dos modelos de rasteirinha das Havaianas. Assim, por exemplo, quem estava com um salto de 15 cm recebeu 15% de desconto. :-) A ideia foi da AlmapBBDO.

