Havaianas mostram q Brasil dos anos 80 era ainda + estranho q ‘Stranger Things’

Tendo como inspiraçao a sua própria história e o universo de ‘Stranger Things‘, série de sucesso da Netflix, as Havaianas lançam 2 modelos de sandálias com as estampas da série e campanha temática que antecipa cenas da 3ª temporada. O filme da campanha criada pela AlmapBBDO alterna cenas de ‘Stranger Things 3′ e se propoe a provar que o Brasil dos anos 80 era ainda mais estranho que Hawkins, a cidade onde se passa a trama. ;-)

