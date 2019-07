Verao 2019 | Onda de calor já chegou ao EDPCOOLJAZZ em Cascais

Neste verao, Lisboa e arredores já estao cheios de turistas, para orgulho da cidade que acaba de ser considerada o destino top do turismo europeu. Apesar de merecida, a distinçao veio acompanhada de um certo tom de indignaçao, mau humor e desconfiança por parte de seus habitantes. “Tudo está mais caro, é impossível andar na Baixa da cidade sem levar um encontrao, transportes sempre cheios até fora das horas de ponta” sao algumas das reclamaçoes mais comuns que fazem parte das notícias deste início da ‘silly season’, assim chamada por nao haver o que contar além das férias, das receitas de peixes, sardinhas (é tempo delas!), frutos do mar deliciosos ou sobre os ‘resorts’ e as areias preferidas dos famosos e a dos nao tao famosos também.

Depois das eleiçoes europeias que acabaram de acontecer, política agora só em outubro com as Eleiçoes Legislativas – para escolha do 1° ministro e dos deputados da Assembleia da República. Alguns partidos já saíram na frente apresentando algumas de suas propostas e dentro em breve todos entram em recesso para as chamadas merecidas férias. “Problemas se os há, vamos deixar para depois”, é o mantra de grande parte da populaçao. Para depois da praia, das noites quentes e dos espetáculos e festivais que estao programados para este mês de julho – uma verdadeira onda musical que atravessa o país de norte a sul.

Os ídolos nacionais e internacionais a caminho para outras digressoes (o mesmo que turnês) passam por aqui. E tem música para todos os gostos – pop, rock, blues, jazz, novos talentos, antigas descobertas e principalmente, o som do mundo ou do mundo que a maioria do público gostaria de ter sempre por perto. Para recebê-los, além dos espaços tradicionais, mercados ganham novas plateias, praias se transformam em locais únicos, hipódromo em sala de espetáculo, parques recebem palcos e arquibancadas e os festivais começam. Alguns duram um só dia, outros um pouco mais e até um mês inteiro – como é o caso da 16ª ediçao do EDPCOOLJAZZ, de 9 a 31 de julho em Cascais, que promete fazer a festa e esquentar ainda mais a temperatura durante o mês de julho, com 8 noites e 4 domingos de muitas emoçoes. A programaçao passa pelo jazz, blues, soul, funk e cada noite tem uma onda diferente para quem gosta de mergulhar no calor deste verao musical que está apenas a começar.

