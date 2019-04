O festival mais cool de Portugal apresenta seu cartaz de verao

Essa semana, em conferência de imprensa na Casa das Histórias Paula Rego, no Museum District em Cascais (cidade próxima à Lisboa), foi anunciada a realizaçao da 16ª ediçao do EDPCOOLJAZZ – “o festival mais cool de Portugal”, nas palavras dos organizadores. Esse evento musical pretende reunir em 2 palcos – no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo Manuel Passolo – cultura, natureza e patrimônio, celebrando o gosto eclético e exigente de um público que está sempre presente nos projetos da EDP (Energias De Portugal) e de seus parceiros. Emoçoes únicas e artistas que vao deixar a sua marca neste ano como fazendo parte “do melhor cartaz de sempre”. A série de concertos do EDPCOOLJAZZ com estrelas do jazz, soul, pop e outros vai de 09 a 31 de julho. No dia 27 de julho, mais uma surpresa está reservada para o público da boa música – um Concerto Solidário, com bilhetes a 5 euros. Cool!

