Gelada, essa lata de refrigerante revela a lista de mortes de Game of Thrones

Inspirada em Arya Stark, uma das principais personagens de ‘Game of Thrones’, essa lata do refrigerante Mountain Dew recebeu o nome de ‘A Can Has No Name’. Em temperatura ambiente, ela é totalmente branca. Quando gelada, no entanto, revela a lista de desafetos de Arya – os nomes dos que ainda permanecem e, riscados, os dos que já morreram. A ediçao é limitada e a Mountain Dew está distribuindo algumas unidades para quem disser, através das redes sociais, o que sacrificaria para ter uma dessas. Em Nova Iorque e Los Angeles, fãs da série podem procurar por moedas especiais, escondidas em locais apontados pela marca, para conseguir uma lata em vending machines “de ferro” (Iron Vending Machines) – veja imagem mais abaixo. Com Adweek.

Visualizar esta foto no Instagram. Uma publicação compartilhada por DEW Team (@mountaindew) em 28 de Mar, 2019 às 6:01 PDT

Visualizar esta foto no Instagram. Uma publicação compartilhada por DEW Team (@mountaindew) em 30 de Mar, 2019 às 7:01 PDT

