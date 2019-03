Numa piscina cheia de plásticos, duas atletas de nado sincronizado dançam contra a poluiçao dos mares e oceanos do planeta.

Synchronised swimmers perform in pool full of plastic to highlight problem of world's polluted oceans 🏊‍♀️ 🏊‍♀️♻️ pic.twitter.com/qW8fWsnRfj

— BBC News (UK) (@BBCNews) 27 de março de 2019