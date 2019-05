Índios Caiapós em Portugal – um encontro para produzir arte

O cenário na Casa da América Latina já estava armado quando os 4 índios Caiapós (2 homens e 2 mulheres) do norte de Mato Grosso chegaram. Final de tarde, vento forte de primavera, em nada combinava com os cartazes, palmeiras e bananeiras que enfeitavam o ambiente. Mas, de alguma maneira, a Amazônia estava ali – nas lindíssimas peças de porcelana, vidro e metal, no telao com imagens coloridas e no som ambiente que tentava dar um clima mais tropical àquele encontro à beira Tejo plantado. “Lá vem eles”, disse uma voz ao meu lado… E pela 1ª vez alguns dos presentes, portugueses na sua maioria, viram o que seus antepassados encontraram em terras de Vera Cruz. O olhar de espanto e curiosidade entre eles era o mesmo – examinados de alto a baixo e tremendo de frio porque nao estavam com as roupas apropriadas, os Caiapós começaram a receber xales e casacos dos convidados que acabavam por cobrir as pinturas de festa que levavam sobre seus corpos. Para aquecer, caipirinhas, coxinhas e lascas de aipim frito nas bandejas dos garçons passavam entre os convidados enquanto aguardavam pelo que estava programado. Os índios, por sua vez, para aquecer e cercados pela animada plateia, como num ritual levantavam as maos em direçao aos aquecedores a gás suspensos, chegando mesmo a entoar cânticos lá da distante aldeia, recebendo aplausos dos ‘homens brancos’ ali presentes.

Nas apresentaçoes, os responsáveis pela deslumbrante ‘Coleçao Amazônia – uma história de amor’, com mais de 70 peças, que resulta de uma colaboraçao criativa entre a Vista Alegre (empresa fundada em 1824, em Portugal) e a Ecoarts Amazônia (fundada há 15 anos como uma associaçao sem fins lucrativos e qualificada como Organizaçao da Sociedade Civil de Interesse Público), fizeram questao de afirmar que parte da receita das vendas será destinada ao plantio de árvores frutíferas em aldeias, áreas rurais e cidades da Amazônia brasileira.

Depois das palavras, o jantar. Como entrada uma tapioca sobre um prato da coleçao – a comida e a arte dos Caiapós nas mesas da Europa e do mundo. Sirvam-se…





