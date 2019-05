Líderes do futuro | Ativista sueca de 16 anos é capa da TIME

Na capa da TIME e já fazendo pose de rainha das notícias sobre o ambiente nessa 2ª década do sec XXI, Greta Thunberg, a menina sueca de 16 anos que está mostrando ao mundo e à sua geraçao que cuidar do ambiente já e agora é lutar pela sobrevivência do nosso planeta.

For this week’s cover, @suyinsays traveled across Europe with the person who may be the world’s most influential 16-year-old, @GretaThunberg. Her strike for climate action has inspired more than 1.6 million people across the globe to do the same. https://t.co/Uvs75jdUVZ pic.twitter.com/t17Nryrxlk

