Gêneros na publicidade – homens e mulheres sentem que sao mal retratados

A Kantar divulga novo estudo sobre o tema ‘Gêneros na Publicidade’, e a conclusao é alarmante – 76% das mulheres e 71% dos homens acreditam que a forma como sao retratados na publicidade está totalmente fora da realidade. A análise de mais de 2000 propagandas do Cannes Lions na última década mostra que os homens falam 7 vezes mais e aparecem 4 vezes mais do que as mulheres. No entanto, quando analisada a base de dados de estudos pré-teste para TV, as marcas nao falam só com eles – pelo contrário, no Brasil, 52% das campanhas sao direcionadas para mulheres, enquanto só 11% sao focadas nos homens. Os dados mais recentes também confirmam que ainda existe um viés na propaganda. Ainda que as mulheres apareçam na maioria das campanhas, quando ambos aparecem, os homens têm 34% mais chance de serem mostrados de forma proeminente.

O mesmo acontece quando se observa determinadas categorias de consumo – os profissionais de marketing seguem trabalhando com estereótipos. Na categoria de produtos de limpeza, por exemplo, as mulheres representam 89% do target das comunicaçoes, 85% em alimentos e 76% em higiene pessoal; no entanto, 80% dos homens também sao decisores de compra de supermercado, junto com 91% das mulheres. No segmento cerveja, com forte histórico de estereótipos masculinos, apesar do volume de consumo ainda ser maior entre os homens, as mulheres gastam mais por ocasiao de compra. Além disso, as millennials (18 e 24 anos) possuem um tiquete 14% superior à média das mulheres. “Embora pareça óbvio, é importante endereçar nas campanhas as mudanças sociais que estao acontecendo. Hoje temos uma nova configuraçao na sociedade”, lembra Maura Coracini, líder da área de mídia & digital da Kantar e responsável pela conduçao da análise no Brasil.

