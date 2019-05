Já viu o novo pôster de ‘O Rei Leao’? Em breve rugindo nos cinemas

‘O Rei Leao‘ utiliza técnicas pioneiras de filmagem para trazer de volta ao telao os icônicos personagens do longa-metragem – mas de uma maneira totalmente nova. O estrelado elenco do filme tem Donald Glover como Simba, Beyoncé Knowles-Carter como Nala, James Earl Jones como Mufasa, Chiwetel Ejiofor como Scar, Seth Rogen como Pumba e Billy Eichner como Timao. ‘O Rei Leao‘ da Disney vai “rugir” nos cinemas brasileiros no próximo dia 18 de julho.

