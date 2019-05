Nielsen revela os seriados mais assistidos na Netflix no ano passado

A notícia é da Adweek – informa que, anualmente, a Netflix gasta mais de USD 8 bilhoes em conteúdo original, mas as suas produçoes nao sao maioria entre os 20 seriados mais assistidos na plataforma. No topo da lista aparece ‘The Office’, com 52,1 bilhoes de minutos transmitidos no ano passado. Completam o top 5 ‘Friends’ (32,6 bilhoes de minutos), ‘Grey’s Anatomy‘ (30,3 bilhoes de minutos), ‘NCIS’ (21,2 bilhoes de minutos) e ‘Criminal Minds’ (19,7 bilhoes de minutos). A 1ª produçao da Netflix na lista é ‘Orange Is the New Black’, em 7º lugar, com 18,8 bilhoes de minutos assistidos – veja o top 20 logo abaixo. Os dados se referem apenas aos EUA e incluem somente dispositivos conectados, que representam entre 70% e 80% da audiência do serviço. Os dados coletados pela Nielsen também revelam que “quanto mais velho vc fica, mais assiste a originais da Netflix”. A empresa estima que a Netflix foi responsável por 5,5% do total da audiência da TV nos EUA no ano passado. Leia mais aqui (somente para assinantes).

