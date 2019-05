O 1º filme colaborativo da publicidade brasileira – criaçao envolveu 10 agências

O SBT divulga o filme gerado através do que chama de o “1º roteiro colaborativo da publicidade brasileira” – a açao promove o prêmio ‘O Melhor Comercial do Brasil 2019’. Criado por 10 agências – Africa, AlmapBBDO, Artplan, DM9DDB, DPZ&T, Grey, Lew’Lara\TBWA, Ogilvy, WMcCann e Y&R -, o vídeo traz parte do elenco principal da emissora reunido em um brainstorming. A Giusti Comunicaçao é a responsável pela açao, que foi transformada em um case e concorre ao Leao de Cannes na categoria Brand Experience & Activation. O direcionamento do roteiro foi dado pela WMcCann, agência que atende o SBT. As agências seguintes – que ficaram com o roteiro em maos por 3 dias – tiveram que dar continuidade à história e aproveitaram a oportunidade para falar das suas próprias campanhas icônicas, citando famosos jargoes como “todo mundo usa” (Almap para Havaianas) e “vai verao, vem verao” (Y&R para Itaipava). O resultado foi um filme animaçao, cujo desfecho será o conceito para a ativaçao de ‘O Melhor Comercial do Brasil 2019’. Assim, a WMcCann terá que criar uma campanha utilizando a ideia de um cavalo vestido de odalisca, insight resultante do brainstorming entre os artistas no filme. ;-)

publicidade publicidade