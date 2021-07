Jogos Olímpicos Tóquio 2020 – Nike voa com Rayssa

Comercial da Nike com a skatista Rayssa Leal, de 13 anos – a atleta mais jovem a competir pelo Brasil em uma Olimpíada. Meio Disney, meio mágico, mas com uma fadinha da vida real, que conquistou hoje medalha de prata no Skate Street Feminino. :)

