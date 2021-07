Uma nova vacina em desenvolvimento – dessa vez contra as fake news

Já pensou se vc pudesse tomar uma vacina que protegesse contra as fake news? Basicamente é essa a ideia de pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que “estao testando o quanto pequenas doses preventivas e ‘atenuadas’ de técnicas de desinformaçao podem nos inocular contra o ambiente de notícias falsas ou distorcidas na internet, particularmente em tempos de covid-19.” A lógica, explica a BBC, é a mesma por trás das vacinas tradicionais, em que partículas de vírus atenuadas ou inativas desencadeiam uma resposta imunológica no organismo, treinando o corpo para enfrentar a doença. E como isso funcionaria? Através de jogos online, por exemplo, como o ‘Go Viral!‘, em que o jogador assume o papel de um personagem que quer viralizar na internet a qualquer custo. Um estudo mostrou que usuários do game aumentaram a percepçao sobre o que é ou nao manipulaçao no noticiário da pandemia e ganharam mais confiança em sua habilidade de identificar conteúdo manipulador. Leia a matéria na íntegra aqui.

Screenshot do jogo Go Viral!

