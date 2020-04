Lego agora está fabricando equipamentos de proteçao para profissionais da saúde

A Lego modificou algumas de suas máquinas de produçao de brinquedos por um motivo mais do que nobre – fabricar equipamentos de proteçao para os profissionais na linha de frente do combate ao coronavírus. Por dia, a empresa está produzindo mais de 13 mil viseiras de plástico para funcionários de hospitais dinamarqueses. Cerca de 100 colaboradores da Lego estao envolvidos no projeto, cuja ideia surgiu de um funcionário da equipe de engenharia. Leia mais na ABCNews.

