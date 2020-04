COVID-19 | Em Lisboa, adiada entrega do Prêmio Camoes a Chico Buarque

Já era de se esperar… Portugal continua em estado de emergência por causa da pandemia aqui na Europa e essa é mais uma das más notícias relacionadas à cultura. No final do ano passado foi conhecida a data para a atribuiçao do Prêmio Camoes a Chico Buarque – 25 de abril de 2020, o mesmo dia em que se comemora a Revoluçao dos Cravos, importante data com enorme significado para a democracia no país. De acordo com fonte do ministério português da Cultura “a entrega do Prêmio Camoes será remarcada para data a definir”, informa a Lusa.

O valor total do prêmio é de 100 mil euros, divididos entre Brasil e Portugal. A parte financeira já foi resolvida e a assinatura do diploma é apenas uma formalidade. O documento, em nova data a ser definida, poderá ser entregue ao músico e escritor sem a assinatura do presidente do Brasil. Crítico do atual governo, depois de uma declaraçao polêmica do presidente, citada pela Folha de Sao Paulo, respondeu com palavras na sua conta do Instagram, o que para muitos aumentou ainda mais a importância desse prêmio – “A nao assinatura de Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prêmio Camões”, disse.

Para terminar em música, uma das muitas frases do repertório desse grande artista da língua portuguesa que reflete bem o momento difícil que todos enfrentamos – “Amanhã há de ser outro dia…”

