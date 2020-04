Marcelo Adnet estreia ‘Sinta-se em Casa’, diário da quarentena no Globoplay

A partir dessa 2ª feira, dia 13, Marcelo Adnet começa a revirar suas gavetas e personagens para compartilhar, de cara limpa, uma crônica diária direto de sua casa. O humorista estreia o ‘Sinta-se em Casa’, um diário da quarentena produzido exclusivamente para o Globoplay. Sao vídeos curtos, de cerca de 2 minutos, com imitaçoes e devaneios variados sobre os assuntos mais relevantes do dia anterior – de política até BBB. Uma crônica inédita estará disponível no Globoplay de 2ª a 6ª, a partir das 19:00, aberta também para nao assinantes.

publicidade publicidade