Cannes Lions nao pretende ressarcir inscriçoes – fica tudo valendo para 2021

Saiu no Ad Age – a organizaçao do Cannes Lions quer evitar ao máximo ressarcir quem já comprou passes ou inscreveu peças para o festival deste ano, que foi cancelado por causa da pandemia do coronavírus. O que os organizadores esperam é que os participantes usem seus passes em junho do ano que vem – data prevista para a próxima ediçao do festival. “Eu só quero dizer para a indústria: nós realmente gostaríamos da sua ajuda para superar esse momento”, disse Philip Thomas, Chairman do Cannes Lions. “Muitas pessoas que podem ir para Cannes, nossos delegados, vêm de companhias muito grandes, multibilionárias. Eles sao muito maiores do que nós. Sofremos um grande baque esse ano.” A organizaçao do evento, no entanto, diz que está disposta a conversar com qualquer um que esteja passando por dificuldades e faça questao de ter seu dinheiro de volta. Já as peças inscritas para este ano serao automaticamente repassadas para o ano que vem, e julgadas juntamente com as inscritas em 2021.

