Lisboa nos 100 anos de Nelson Mandela – música, filme e mural

O aniversário de nascimento de Nelson Mandela foi lembrado ontem à noite na Praça do Município com a apresentaçao de um coral Gospel e do filme ‘Invictus’, dirigido por Clint Eastwood. Mas as comemoraçoes nao ficaram só por ali. Um enorme mural com a figura de Mandela, de autoria de Nuno Saraiva, já está fazendo parte da paisagem na rua Dr. Joao Soares, no Campo Grande, do outro lado da cidade.

