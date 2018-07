#DiaMundialdoEmoji | Publicitários agora têm 22 emojis para chamar de seus

Por ocasiao do ‘Dia Mundial do Emoji’, comemorado hoje, dia 17 de julho, a Firstborn criou 22 emojis para o Slack que ilustram conceitos da indústria publicitária. Sao imagens para jargoes, frases e situaçoes comuns do universo publicitário que nao encontram uma analogia perfeita no catálogo de emojis padrao. Por exemplo – um Leao de Ouro do Cannes Lions, uma bola de ferro presa à cadeira para simbolizar o trabalho até tarde e o diretor de arte que fica rondando a sua mesa. ;-) Veja e faça download de todos no happyworldemojiday.com.

