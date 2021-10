Meio milhao de dólares por hora – o tamanho do prejuízo do Facebook (só nos EUA)

O Facebook enfrenta nesta 2ª feira uma das interrupçoes mais longas do serviço até hoje. Há pelo menos 5 horas, Facebook, Instagram e WhatsApp estao fora do ar. Enquanto a empresa trabalha para que os serviços voltem à normalidade, o prejuízo se acumula. Segundo estimativas da Standard Media Index, só nos EUA, a gigante das redes sociais – que é a 2ª maior plataforma de publicidade digital do mundo – está perdendo cerca de USD 545 mil por hora durante a pane. Os números sao baseados no investimento das maiores agências de publicidade no Facebook e no Instagram de janeiro a agosto deste ano. Leia mais na Reuters.

publicidade publicidade