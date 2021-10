‘Brasil com S’ – banco de imagens gratuito quer mostrar brasileiros sem estereótipos

Foi lançado, nessa 2ª feira, o “Brasil com S“, banco de imagens do Lab 678 que propoe uma soluçao para a falta de representatividade brasileira nos bancos de imagens internacionais. Ao todo, sao mais de 200 imagens que podem ser utilizadas gratuitamente para fins editoriais. O projeto quer retratar o Brasil com s, de quem é brasileiro, e nao o “Brazil” com z, como é escrito em outros países. Segundo seus criadores, é comum ver o Brasil sendo retratado apenas como o país do futebol e do carnaval, “Queríamos retratar pessoas reais fazendo coisas reais, trabalhando, almoçando, conversando”, diz Camila Flor, redatora que participou da criaçao do projeto. Para o Lab 678, “dos modelos aos responsáveis por figurino, beleza e fotografia, todos representam, na prática, o ‘Brasil com S’: pessoas reais, criativas, com corpos, gêneros, sexualidades e vivências diversas.”

