Morre Duda Mendonça, aos 77 anos – nota de falecimento

A Propeg acaba de enviar nota lamentando o falecimento do publicitário Duda Mendonça. Leia na íntegra abaixo. Escrita por Fernando Barros, Chairman da agência Propeg.

Após o registro de seu falecimento na madrugada desta segunda-feira, 16, Duda Mendonça – ou ‘Sansao’ para os mais íntimos, deixa-nos com lembranças muito intensas de como foi sua vida. Entre alguns dos mais brilhantes publicitários brasileiros, Duda esbanjava de um indiscutível talento, especialmente para o Marketing Político. Por muitos anos, em meio a todos nós, era ele quem melhor traduzia a linguagem de rua para as campanhas, o chamado ‘popular urbano’. Sansao vivia próximo e no conforto de sua comunidade. Com uma diversidade de amigos invejável, ele acolhia a quem fosse com toda generosidade, seu coraçao era tao grande quanto sua casa – senao maior. Em todas as campanhas das quais fez parte, foi o responsável por incluir os traços e trejeitos da gente brasileira – honrando e consolidando quem somos. Duda fez escola, rompeu padroes e, sem dúvidas, aprendemos muito com ele – seja sobre a vida ou publicidade. Sentimos sua partida, mesmo que permaneça sempre conosco.”