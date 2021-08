Tarcísio&Glória na Globo Portugal – uma saudade muito especial

Saudade do meu país, saudade das noites de calor com a rua entrando pela janela aberta, saudade da hora da novela, saudade da sala com as pessoas de sempre, saudade de ouvir a música que chamava para o “anda, vai começar…“. Neste domingo, Tarcísio&Glória. Que saudade…

