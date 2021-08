Uma skatista no lugar da bailarina – a caixinha de música da Nike

Lembra do filme da Nike protagonizado por Rayssa Leal, atleta e medalhista mais jovem do Brasil nos Jogos Olímpicos? Agora, a marca lançou uma caixinha de música, esculpida em madeira e com cançao original de conto de fadas. Mas, no lugar da tradicional bailarina, a caixa exibe uma miniatura de Rayssa Leal, a Fada do Skate. ;-) A criaçao é da Wieden+Kennedy Sao Paulo.

